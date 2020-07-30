МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль днем ощутимо теряет против доллара и евро, отыгрывая негативную динамику мировых рынков, конвертация инвесторами в валюту дивидендов крупных российских компаний также давит на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.56 мск рос на 94 копейки, до 73,51 рубля, курс евро – на 84 копеек, до 86,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар и евро обновили максимумы с мая и апреля соответственно, поднявшись до 72,79 и 86,69 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг днем ощутимо теряет против доллара и евро, обновляя минимумы за несколько месяцев. Давление поддерживается внешним негативным фоном. Так, стоимость нефти марки Brent днем падает на 1,1%, до 43,59 доллара за баррель.

Ключевым фактором, оказывающим давление на нефтяные котировки, являются опасения вокруг распространения коронавируса и его влияния на спрос на "черное золото". Как следует из данных университета Джонса Хопкинса на четверг, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 17 миллионов. На таком фоне негативно выглядят данные о падении ВВП США во втором квартале на рекордные 32,9%.

Западноевропейские биржевые индексы падают днем на 1,4-2,6%. Американские фондовые фьючерсы теряют 0,7-0,8%.

Внутренним фактором ослабления рубля является конвертация в валюты инвесторами полученных дивидендов "Газпрома", отмечают аналитики.

В итоге доллар и евро днем росли к рублю на 1,1-1,5%. Рублевая цена нефти колеблется в районе 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На текущих уровнях рубль уже не выглядит таким переоцененным, как месяц-полтора назад, рассуждает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Однако комбинация дивидендных выплат и ухудшения ожиданий относительно дальнейших действий российского ЦБ по ставке (масштабы и сам факт дальнейших понижений ставки неочевидны) вкупе с понижением рубля до уровней второй половины апреля — первой половины мая (когда нерезиденты активно восстанавливали свои позиции в ОФЗ) – краткосрочный риск для рубля. Сегодня ОФЗ активно снижаются, и эти потоки по фиксации прибыли способны добавить инвесторам в рубль неприятных мгновений", — сказал он.

Активному укреплению доллара на российском рынке помимо глобальной тенденции способствует также и внутренние факторы преимущественно в виде обратной конвертации полученных рублевых дивидендов в валюту инвесторами-нерезидентами, также оценивает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал". "В частности, только во второй половине месяца провели выплаты сразу несколько крупных российских компаний", — добавил он.