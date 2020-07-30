МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером после продолжительного роста на фоне падения мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падала на 1,04%, или на 20,05 доллара — до 1933,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 4,76% — до 23,163 доллара за унцию.

С 17 июля золото непрерывно дорожало, и по итогам закрытия вчерашнего дня стоимость металла выросла почти на 9%. За это время цена на золото установила новый исторический рекорд, превысив 1911,6 доллара на унцию.

"Золото сейчас находится на этапе консолидации. Но быстрый отскок к 1900 долларам два дня назад подтверждает, что аппетит инвесторов к слиткам остается значительным, а основная тенденция остается "бычьей", несмотря на то, что некоторые трейдеры фиксируют прибыль после масштабного ралли последних нескольких дней", — отметил старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В четверг стоимость золота опускается на фоне общего падения мировых рынков. Нефть дешевеет на 3-4%, американские индексы падают в пределах 1,6%, европейские — на 3-4%. Трейдеры обратили внимание на статистику по ВВП США и Германии. В США падение ВВП во втором квартале, по первой оценке, стало рекордным и составило 32,9% в годовом выражении. В Германии показатель в том же периоде упал на 11,7% в годовом выражении.

Давление на котировки также оказало заявление американского президента Дональда Трампа о выборах. Президент предложил отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. В то же время глава независимой Федеральной избирательной комиссии (FEC) США Эллен Уайнтроб заявила, что Трамп не может перенести выборы и что делать этого вовсе не стоит.