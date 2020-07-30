МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов четверга упал после одиннадцати дней непрерывного роста по индексу Мосбиржи. Ослабление аппетита к риску на глобальных площадках произошло на фоне рекордного обвала ВВП США.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,23%, до 2882,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,66%, до 1232,35 пункта.

Мировые рынки падают в четверг на фоне данных о падении ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, на рекордные 32,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 34,1%. Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения минторга с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%.