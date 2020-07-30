МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись падением на 2-3,5%, сдержала настроения трейдеров слабая статистика по Европе и США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 2,26% — до 5992,9 пункта, французский CAC 40 — на 2,13%, до 4852,94 пункта, немецкий DAX — на 3,45%, до 12379,65 пункта.

Слабая макростатистика четверга стала одним из главных факторов волатильности на рынках. Так, ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, упал на рекордные 32,9% в годовом выражении. Несмотря на то, что снижение стало самым значительным за время наблюдений минторговли страны, аналитики ждали падения показателя на 34,1%.

Статистика по Европе также оказалась в основном негативной. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года снизился на рекордные 11,7% в годовом выражении, ожидалось уменьшение на 10,9%. Потребительские цены в Германии в июле в годовом выражении, по предварительной оценке, неожиданно снизились на 0,1% против инфляции 0,9% в июне, ожидалась годовая инфляция на уровне 0,2%.

Безработица в еврозоне в июне выросла до 7,8% с пересмотренного уровня мая в 7,7%, ожидался рост до 7,7% с первоначального значения мая в 7,4%. При этом безработица в Германии в июле неожиданно оказалась лучше прогнозов — показатель составил 6,4%, как и в июне, хотя ожидался рост до 6,5%.

Сезон отчетностей продолжает влиять на торги. Бумаги автомобильных Volkswagen и Renault подешевели в четверг на 5,4% и 9,3% соответственно. Обе компании ранее отчитались об убытках за полугодие. Сильнейшее снижение в индексе DAX показали акции Wirecard, которые подешевели на 11,5%, с фирмой связан крупный скандал о нехватке на ее счетах денежных средств в 1,9 миллиарда евро, которую зафиксировали аудиторы.