МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартуют 24 августа, сообщается на сайте биржи.

"Московская биржа начнет торги акциями иностранных эмитентов – инвесторам станут доступны сделки с 20 бумагами компаний, входящими в индекс S&P 500", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на втором этапе (предварительно в четвертом квартале текущего года) список акций будет расширен до 50. Добавляется, что в дальнейшем Московская биржа будет расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

Как сообщает Мосбиржа, торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в рублях, а дивиденды по акциям будут начисляться в оригинальной валюте.