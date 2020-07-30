МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в четверг по основным биржевым индексам на фоне пропажи аппетита к риску у глобальных инвесторов.

Участники рынка испугались рекордного обвала ВВП США во втором квартале.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов упал на 1,23%, до 2882,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,66%, до 1232,35 пункта.

ПАДЕНИЕ ПОСЛЕ 11-ТИ ДНЕЙ РОСТА

Российский фондовый рынок упал после одиннадцати дней непрерывного роста по рублевому индексу Мосбиржи.

Конъюнктуры мировых рынков во второй половине дня резко ухудшилась на фоне данных о падении ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, на рекордные 32,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 34,1%. Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения минторга с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent вечером теряет 2%, до 43,23 доллара за баррель, а в моменте падала более чем на 4%. Западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 2,1-3,5%. Американские фондовые индикаторы теряют вечером 0,5-0,9%.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции "Фармсинтеза" (-4,1%), Petropavlovsk (-3,2%), ГДР "Ленты" (-3%), акции "Россетей" (-3,2%). Выросли бумаги ТМК (+1,7%), "Акрона" (+1,2%), "Алросы" (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Попытка индекса Мосбиржи закрепиться выше 2900 пунктов не увенчалась успехом, в результате чего данный уровень вновь переходит в разряд сопротивлений росту, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом в ближайшие сессии давление на наши акции может сохраниться, что приведет к отступлению рынка к нижней границе диапазона 2850-2900 пунктов", — оценил он.

Кроме макроэкономического негатива, давление на аппетит к риску оказала неспособность американских законодателей прийти к консенсусу по новому пакету экономических стимулов, а действие нынешнего заканчивается в июле, говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Заявление Трампа о возможности переноса ноябрьских выборов президента США увеличило и без того высокую политическую неопределенность в стране, добавил он, говоря о факторах рыночной динамики.