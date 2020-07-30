МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером падал против доллара и евро, хотя и отошел от минимумов с апреля-мая, обновленных днем.

Рекордное падение ВВП США во втором квартале стало фактором ухудшения аппетита к риску на мировых площадках, в том числе и падения курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.17 мск рос на 70 копеек, до 73,27 рубля, курс евро – на 1,06 рубля, до уровня 86,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар и евро обновили максимумы с мая и апреля, соответственно, поднявшись до 73,79 и 86,95 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг ощутимо теряла против доллара и евро, обновляя минимумы за несколько месяцев. Давление поддерживалось ухудшением конъюнктуры мировых рынков на фоне данных о падении ВВП США во втором квартале.

Согласно первой оценке, показатель обвалился на рекордные 32,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 34,1%. Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения минторга с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent провалилась более чем на 5%, до 41,75 доллара за баррель. Западноевропейские биржевые индексы упали в четверг на 2,1-3,5%. Американские фондовые индикаторы теряют вечером 0,4-0,9%.

В то же время, к вечеру страсти немного улеглись, и рубль вернул часть утраченных днем позиций, чему помогла частичная компенсация рынком нефти дневного обвала.

Впрочем, внутренним фактором ослабления рубля осталась конвертация инвесторами в валюту полученных дивидендов крупных российских компаний, отмечают аналитики.

В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 1-1,2%. Рублевая цена нефти колеблется в районе 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Доллар полноценно закрепился в верхней половине диапазона 70-75 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В текущий момент мы не ожидаем ухода американской валюты за верхнюю границу данного коридора, однако ухудшение внешней конъюнктуры может способствовать ее тестированию", — добавил он.

Краткосрочный тренд на ослабление российской валюты сохраняется, но фактор репатриации годовых дивидендов нерезидентами уже исчерпывает свое влияние, считает Константин Бушуев из компании "Открытие брокер". "Вполне вероятно, что в ближайшие дни рубль получит еще один удар, но в среднесрочном плане подавляющее большинство факторов стоит в пользу укрепления рубля", — считает он.