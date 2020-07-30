МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на проблемы в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в четверг около 21.30 мск. О проблемах сообщают пользователи из США и Великобритании, а также Германии, Польши, Испании, Италии и других стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (45%) жалуются на проблемы с новостной лентой, 37% — с работой опции "сторис", 16% — с размещением публикаций.

Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.