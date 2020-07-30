МИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Национальный банк Белоруссии прогнозирует замедление темпов инфляции и ее уровень по итогам 2020 года не более 5%, сообщил заместитель председателя правления регулятора Сергей Калечиц.

"Факторы говорят в пользу замедления роста цен и делают инфляцию в 5% (цель властей на 2020 год — ред.) вполне реальной по итогам 2020 года", — сказал Калечиц в интервью изданию "Республика", опубликованном в четверг.

Он отметил, что "сейчас инфляция несколько выше цели на 2020 год". "По итогам июня потребительские цены увеличились на 5,2% в годовом выражении. Вместе с тем в этой инфляции отражается воздействие ускорения роста цен в начале года, в том числе в связи с распространением пандемии коронавируса", — пояснил Калечиц.

Он подчеркнул, что уже сегодня отмечается снижение интенсивности инфляционных процессов, этому способствует целый ряд факторов. "Уходят временные проинфляционные факторы первого квартала. Проявилось влияние своевременных мер, принятых правительством в ответ на резкое повышение цен на отдельные товары из-за ажиотажного спроса. Существенное дезинфляционное воздействие ощущается со стороны слабого внешнего и внутреннего спроса. И оно сохранится по меньшей мере до тех пор, пока мировая и белорусская экономики не смогут преодолеть последствия пандемии коронавируса", — отметил зампред правления Нацбанка.

Касаясь прогноза по ЗВР, он заявил, что "даже с учетом планового исполнения правительством и Национальным банком долговых обязательств золотовалютные резервы на конец 2020 года будут соответствовать параметру, который предусмотрен основными направлениями денежно-кредитной политики на текущий год, — не менее 7,3 миллиарда долларов". На 1 июля 2020 года они составили 8,8 миллиарда долларов, отметил Калечиц.