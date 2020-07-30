ВАШИНГТОН, 30 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в четверг удержались от серьезного падения и закрылись разнонаправленно несмотря на данные о рекордном падении ВВП США по втором квартале, свидетельствуют итоги торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones снизился на 0,83% до 26318,10, индекс широкого рынка S&P – на 0,36% до 3246,79, а высокотехнологичный индекс NASDAQ вырос на 0,45% до 10590,29.

Ранее в четверг министерство торговли США сообщило, что падение ВВП страны во втором квартале, по первой оценке, составило 32,9% в годовом выражении — рекорд за всю историю наблюдений.

Кроме того, по данным Федерального статистического бюро Германии (Destatis), ВВП страны упал во втором квартале 2020 года на 11,7% в годовом выражении и на 10,1% в квартальном исчислении, что оказалось хуже прогнозов аналитиков.

Инвесторы также оценивают недавнее заявление Дональда Трампа о выборах. Президент ранее предположил, что можно отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19.