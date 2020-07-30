МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль крупнейшей в мире социальной сети Facebook за шесть месяцев 2020 года поднялась в два раза в годовом выражении и составила 10,081 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,51 доллара против 1,76 доллара годом ранее. Выручка социальной сети составила 36,423 миллиарда долларов, что на 14% больше показателя за аналогичный период 2019 года.

Чистая прибыль компании за второй квартал также поднялась в два раза в годовом выражении — до 5,178 миллиарда долларов. Разводненная прибыль по итогам отчетного периода составила 1,8 доллара на акцию против 0,91 доллара годом ранее, что выше прогноза в 1,39 доллара. Выручка за квартал увеличилась на 10,7% в годовом выражении и достигла 18,687 миллиарда долларов при прогнозе в 17,33 миллиарда.

Квартальная выручка компании от рекламы составила 18,321 миллиарда долларов, что на 10% превосходит показатель годом ранее. Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне 2020 года увеличилось на 12% в годовом выражении и составило 1,79 миллиарда человек. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении также на 12% — до 2,7 миллиарда пользователей на конец июня.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.