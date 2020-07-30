МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2020 года сократил в годовом выражении чистую прибыль на 17% — до 13,795 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 20 долларов против 23,71 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 5,5% — до 79,456 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet сократилась на 30% в годовом выражении и составила только 6,959 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 10,13 доллара против 14,21 доллара годом ранее. Прогноз составлял 8,03 доллара на акцию. Выручка компании за три месяца сократилась на 1,7% — до 38,297 миллиарда долларов при прогнозе в 37,3 миллиарда долларов.

"Во втором квартале наша выручка достигла 38,3 миллиарда долларов за счет постепенного улучшения в нашем бизнесе рекламы и сильного роста Google Cloud и прочей выручки", — отмечает в релизе финдиректор Alphabet и Google Рут Порат (Ruth Porat).

Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2020 года составляет почти 127,5 тысячи человек.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.