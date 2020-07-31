МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2019-2020 финансового года, завершившиеся 27 июня, выросла на 7,6% в годовом выражении и достигла 44,738 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 10,16 доллара против 8,86 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 7% — до 209,817 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль Apple поднялась на 12% — до 11,253 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,04 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% — до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.

Выручка от продаж iPhone в третьем квартале увеличилась на 1,7% в годовом выражении и составила 26,418 миллиарда долларов при прогнозе в 22,4 миллиарда, Mac — выросла на 21,6%, до 7,079 миллиарда долларов, iPad — поднялась на 31%, до 6,582 миллиарда.

Продажи сегмента Wearables, Home and Accessories, куда входят Apple Watch и AirPods, показали рост на 16,7%, до 6,45 миллиарда долларов, а подразделения Services — поднялись на 14,8%, до 13,156 миллиарда долларов.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.