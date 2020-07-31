МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи.

Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри РФ. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Прекращение сервисом внутрироссийских переводов приведет к существенным изменениям на рынке, сложно назвать эту новость позитивной, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. "PayPal пришел в Россию в 2011 году благодаря появлению весьма благоприятного регулирования электронных денег. За 9 лет ситуация поменялась, и из-за ужесточения законодательства международный игрок вынужден частично свернуть свою деятельность", — сказал эксперт.

"Сокращение функционала PayPal в России ни в коем случае не означает "сгорания" электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков и так далее. PayPal продолжает работать в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать", — подчеркнул Достов.

По мнению аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егора Дахтлера, отказ PayPal от переводов внутри России не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании.

"На рынке переводов это вряд ли скажется существенно, пользователи перейдут к конкурентам. Полагаю, что в целом значительных неудобств граждане не испытают. Судя по письму PayPal, направленному компанией в ЦБ, доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Поэтому для финансовых показателей компании это не создает существенных рисков", — сказал Дахтлер.