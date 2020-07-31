МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Курсы основных резервных валют, по их мнению, к завершению августа не отойдут значительно от текущих уровней.

В августе 2019 года доллар вырос почти на 5%, 2018 года – на 8%, 2015 года – на 4%, 2014 года — также почти на 4%. В августе 1998 года скачок доллара составил 58%, до 9,95 рубля, и это было только начало движения.

РИСКИ ЕСТЬ, НО ОНИ НЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ

Август надолго запомнился россиянам как месяц ослабления рубля, когда валюта РФ становилась объектом распродаж, рассуждает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Тем не менее, свойственное для этого периода ослабление российской валюты объединяет одно – снижение активности на финансовых рынках, которое приводит к более существенному движению котировок на "тонком" рынке, добавил он.

"Не стоит также забывать и геополитических рисках. Перевес демократического кандидата в предвыборной гонке США обостряет санкционную риторику. Джо Байден не раз декларировал намерения проводить в отношении РФ агрессивную внешнюю политику, поэтому его приход к власти может привести к введению новых санкций против РФ", — сказал Евстифеев.

Основные риски для рубля сосредоточены в области возможных новых санкций и в динамике цен на энергоносители (в случае сильного снижения котировок), также говорит начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрей Манько. "Однако, по нашим оценкам, скорее всего, эти риски не реализуются в текущем августе", — добавил он.

Потенциальной угрозой является и новая волна пандемии коронавируса, которая может начаться в Европе, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

"В случае ее начала, наибольшее падение котировок стоит ожидать в сырьевом секторе, транспорте. Однако пока нет данных, что экономика сильно пострадает даже в случае второй волны. Власти европейских стран и США вынесли определенный опыт из первой волны, и сделают все возможное, чтобы последствия для экономики не были болезненными. Кроме того, маячит прогресс в лечении и предупреждении заболевания, поэтому повторения локдауна в Европе и обвала цен на сырье я не ожидаю", — резюмировал он.

РЕАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ НА РУБЛЬ

Между тем, в августе с высокой вероятностью Россия столкнется с очередным ухудшением платежного баланса, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Частичное восстановление коронавирусных ограничений может привести к стагнации или даже сокращению глобального спроса на нефть – как раз в тот момент, когда ОПЕК+ начнет наращивать добычу нефти в дополнение к уже начавшемуся увеличению добычи в США, рассуждает он.

"В этой ситуации цены на нефть могут скорректироваться и привести к снижению поступлений от российского экспорта. Открытие туристических направлений ухудшит баланс экспорта-импорта услуг. Тем временем Минфин существенно сократит, а возможно и вовсе прекратит продажу валюты из ФНБ", — говорит Вайсберг о факторах давления на рубль.

Цикл смягчения монетарной политики ЦБ РФ подходит к завершению, нерезиденты плавно фиксируют прибыль по ОФЗ, и для рубля это негативный сигнал, добавляет Евстифеев. Кроме того, уровень рублевых ставок уже не столь привлекателен для иностранных инвесторов после цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, добавляет он.

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ РУБЛЯ

Такая ситуация благоприятствует развитию нисходящего тренда по рублю, начавшегося в июне, с целью закрепления курса в диапазоне 73-74 рубля за доллар, а евро — в диапазоне 86-87 рублей, оценил Вайсберг.

Наиболее вероятен в августе диапазон 71-75 рублей за доллар, считает Евстифеев.

Спрос на валюту в августе подрастет, и рубль может еще несколько ослабнуть, но к концу лета он вернется на уровни конца июля, оценивает Манько. Курс закончит последний месяц лета в диапазоне 72-73 рубля за доллар, а евро будет стоить дороже 84 рублей, считает он.

Базовый сценарий — это локальные максимумы в первой половине августа на уровне 73-74 рубля за доллар и далее попытка укрепления валюты РФ до уровня 70 рублей, оценил начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес капитал" Виктор Шастин.