МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Россияне на фоне пандемии запрашивали меньшие суммы в микрофинансовых организациях, оформляя займы исключительно в пределах необходимых расходов и чаще всего на максимально возможные сроки, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Начиная с февраля многие заемщики осознанно снижали свои запросы, оформляя займы исключительно в пределах необходимых расходов. В данный период достаточно часто встречаются не “круглые” суммы, что свидетельствует о тщательном расчете личного бюджета клиентами. Также россияне в период с марта по июнь чаще всего запрашивали займы на максимально возможные сроки", — указали аналитики.

Так, если в январе клиенты микрофинансовых организаций запрашивали в среднем 11 315 рублей, то в феврале уже сумма снизилась до 10 854 рублей. В марте размер запрашиваемого займа находился на уровне 10 879 рублей. В апреле показатель продолжил снижаться — до 10 397 рублей, а в мае наблюдалось пиковое снижение средней запрошенной суммы — до 9371 рубля.

Однако уже в июне показатель стал медленно восстанавливаться, увеличившись в прошлом месяце до 9434 рублей, а в июле — до 9654 рублей. Таким образом, пока средняя сумма запрашиваемого россиянами микрозайма не достигла даже апрельской отметки.

Целью таких действий заемщиков в компании считают желание уменьшить риски выхода на просрочку и последующего ухудшения кредитных историях. Эксперты указывают, что россиянам это пока удается — в первом полугодии роста "плохих" долгов по займам они не зафиксировали.