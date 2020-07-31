МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2020 года составила 7,778 миллиарда долларов, что на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 15,32 доллара против 12,31 доллара за шесть первых месяцев 2019 года. Продажи компании при этом выросли на 33,5%, до 164,364 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Amazon составила 5,243 миллиарда долларов, что почти в 2 раза больше показателя за аналогичный период 2019 года. Разводненная прибыль на акцию составила 10,3 доллара против 5,22 доллара годом ранее. Продажи компании за отчетный период составили 88,912 миллиарда долларов, увеличившись на 40%. Аналитики же ожидали выручку в размере 81,09 миллиарда.

По итогам третьего квартала 2020 года компания ожидает роста продаж на 24-33% в годовом выражении, до 87-93 миллиардов долларов.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.