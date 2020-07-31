МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Стоимость меди растет в пятницу на статистике из КНР, которая является крупнейшим в мире потребителем промышленного металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,17% — до 2,925 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов четверга на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,67% — до 6430,5 доллара, алюминия — на 0,29%, до 1720 долларов, цинка — на 0,46%, до 2286,5 доллара за тонну.

Инвесторы в пятницу отыгрывают статистику из Китая. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июле вырос до 51,1 пункта с 50,9 пункта в июне. Эксперты прогнозировали, напротив, снижение индекса до 50,7 пункта.

В то же время рост ограничивает продолжающееся распространение коронавируса, которое оказывает давление на всю мировую экономику. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на четверг, число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллионов, свыше 662 тысячи человек скончались.