МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.51 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,33%, или на 25,85 доллара — до 1968,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,7% — до 23,992 доллара за унцию.

Рост стоимости драгоценного металла подкрепляется слабым долларом. Опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики, а также напряженность между США и КНР оказала сильное негативное влияние на курс американской валюты. Ослабление американской валюты традиционно стимулирует стоимость металла, который становится дешевле для держателей иностранной валюты.

В четверг статистика показала, что ВВП в США во втором квартале упал на 32,9% в годовом выражении. Снижение стало рекордным.

"Слабый ВВП за второй квартал также подчеркивает слабость экономики, и инвесторы ищут убежище в золоте", — сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).

При этом аналитики ANZ, чье мнение также приводит агентство, считают, что дальнейший рост зависит от спроса инвесторов, в то время как потребительский спрос не показывает признаков восстановления.