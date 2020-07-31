МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Акции технологических гигантов США Amazon, Apple и соцсети Facebook подорожали после закрытия основной торговой сессии в США на 5-6,5% на данных финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.

Так, акции Amazon после закрытия основной торговой сессии на бирже NASDAQ прибавили в цене 5%, Apple — 6,44%, Facebook — 6,5%.

Такая сильная динамика отмечалась после финансовой отчетности компаний. Так, Facebook отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие вдвое — до 10,1 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2019-2020 финансового года, завершившиеся 27 июня, выросла на 7,6% в годовом выражении и достигла 44,738 миллиарда долларов. В то же время чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2020 года составила 7,778 миллиарда долларов, что на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года,

Еще одной компанией технологического сектора США, опубликовавшего свою отчетность после закрытия торгов в четверг, стал владеющий компанией Google американский холдинг Alphabet Inc. Компания также сообщила, что по итогам первой половины 2020 года сократила в годовом выражении чистую прибыль на 17% — до 13,795 миллиарда долларов. При этом ее акции удержались в плюсе и подорожали на 0,5%.