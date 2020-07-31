МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. С начала года индекс акций компаний средней и малой капитализации вырос на 6,5%, а индекс "голубых фишек" Мосбиржи теряет около 8%. О том, почему низколиквидные акции третьего эшелона обгоняют гигантов российского рынка и можно ли начинающему инвестору заработать на волатильности бумаг, присоединившись к спекулянтам, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

"Традиционно восходящие движения на отечественном фондовом рынке, как, впрочем, и на большинстве зарубежных площадок, начинаются с акций компаний с высокой капитализацией. Это в первую очередь связано с возможностью крупных игроков, таких как фонды, в том числе иностранные, купить большие объемы бумаг, значительно не повлияв на отклонение их цены. И по мере того, как биржевые индексы идут в рост, спекулятивный фокус смещается в сегмент акций третьего эшелона", — отмечает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

Наиболее ликвидные акции на Московской бирже достаточно синхронно восстановились после провала в начале весны, указывает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Однако поток новых инвесторов не прекращается, а акции первого и второго эшелона уже не кажутся столь привлекательными, как несколько месяцев назад, поэтому акцент внимания частично смещается в менее ликвидные акции, где приход небольших денег вызывает существенное движение, поясняет он.

Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" отмечает, что "выстреливают" отдельные бумаги, подпитываясь корпоративными слухами, ростом цен на золото и выплатами дивидендов.

КАК ОЦЕНИТЬ ПОТЕНЦИАЛ БУМАГ И КОМПАНИИ?

Торговля бумагами третьего эшелона требует от игрока широких знаний и подробной информации в отношении того или иного эмитента, что означает более глубокое погружение в фундаментальный анализ данных компаний, сказал Дроздов из "Финама".

Василий Карпунин из "БКС Брокер" считает, что использовать технический анализ в низколиквидных бумагах третьего эшелона не стоит, в них можно работать, проводя глубокий фундаментальный анализ.

Согласен с ними и Павел Веревкин из "Алор Брокер". По его словам, хорошие навыки фундаментального анализа позволят инвестору выявить драйверы роста компании до того, как на это обратит внимание рынок, а от технического анализа в таких историях пользы значительно меньше.

"Заработок на этих компаниях сродни венчурным инвестициям. Ни фундаментальный, ни технический анализ, как правило, тут не помогает: нет ни финансовых данных, ни надежной истории торгов. Шансы на успех можно повысить, если вы лично знаете владельцев бизнеса данной компании или видите ее изнутри, потому что сами в ней работаете. В остальных случаях это ставка на удачу", — считает Емельянов из "Фридом Финанс".

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА СПЕКУЛЯТИВНОЙ ВОЛНЕ?

Если рассматривать конкретные бумаги третьего эшелона, то, например, в середине июля неожиданно и без новостей взлетели акции "Южно-Уральского никелевого комбината" – за четыре дня роста акции максимально выросли на 87%. Акции "Белона" (+66%) также в середине июля показывали резкий рост в течение трех дней и также без новостей, а акции "Русгрэйн холдинга" за два дня выросли почти в два раза. Однако стоит отметить, что эти бумаги также стремительно растеряли большую часть своего роста.

Сергей Дроздов из "Финама" напомнил, как в феврале 2019 года на 8000% взлетела цена акций "дочки" негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" – "Объединенные кредитные системы". "Мосбиржа остановила торги бумагами и возобновила их только через две недели, после чего цена акций упала на прежние уровни. И эта история является ярким примером того, что для инвесторов попытки заработать на таких взлетах подобны игре в казино", — добавляет он.

"Есть примеры трейдеров, которым удавалось зарабатывать на третьем эшелоне сотни процентов в год, но относиться к этому нужно, скорее, как к исключению, чем к правилу. Трейдер, желающий заработать в третьем эшелоне, должен быть психологически готов к высокой волатильности портфеля и умению быстро закрыть позицию с убытком, если что-то пошло не по плану. Пересидеть в надежде, что акция "отрастет", чревато крупными убытками", — говорит Веревкин из "Алор Брокер".

Есть вариант, когда трейдеры опираются на "совсем спекулятивные" факторы, присоединяясь к движениям во время резких импульсов роста, но это подходит не всем участникам, также предупреждает Карпунин из "БКС Брокер". Он отмечает, что такой характер торговли подходит лишь дейтрейдерам, которые знают, почему они покупают ту или иную бумагу на импульсе роста и при этом соблюдают жесткий риск-менеджмент.

"Есть алгоритмические фонды и инвесторы, которые автоматизируют поиск таких бумаг и вложение в них денег. Это игра в скорость, и рядовой инвестор, скорее всего, проиграет торговому роботу. Я бы не советовал ставить деньги на движение, причину которого вы не понимаете", — рекомендует Емельянов из "Фридом Финанс".

Главное в инвестициях в бумаги третьего эшелона — избегать ситуации, когда они привлекают слишком большое внимание и котировки начинают демонстрировать повышенную волатильность, советует Кочетков из "Открытие Брокер".

"Вход в таких случаях кажется привлекательной идеей, но из-за низкой ликвидности можно из временного спекулянта превратиться в долгосрочного инвестора. Наиболее выгодным является вход при относительно спокойном графике котировок. Естественно, что объёмы вложений не должны составлять значительную долю от дневного оборота, или такой ордер способен вызвать аномальные движения цены. Аналогичное относится и к продажам бумаг третьего эшелона. Слишком объёмные заявки могут привести к резкому негативному изменению цены", — добавил он.

"Как правило, низколиквид "пампят" на всеобщем оптимизме рынков, как это было в начале 2020 года, и зачастую это последняя фаза роста перед обвалом. Такие бумаги тяжело восстанавливаются после сильных распродаж на рынках, и есть риск надолго застрять в какой-либо из акций. В это время инфляция будет работать против ваших инвестиций", — подчеркивает Веревкин из "Алор Брокер".

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ БУМАГ В ПОРТФЕЛЕ

Идеального размера доли низколиквидных бумаг в портфеле нет, все зависит от выбранной стратегии, считает Веревкин. Есть трейдеры, которые торгуют только акциями третьего эшелона, есть и те, кто торгует только "голубыми фишками" — все зависит от сроков инвестирования и отношения к риску, добавляет он.

"В целом можно дать только одну рекомендацию: если вы новичок на фондовом рынке, забудьте про низколиквидные акции, не поддавайтесь жадному желанию заработать за день по 15-20%. Тактика "купи и держи" в акциях третьего эшелона может привести к тому, что держать вы будете эту акцию лет по пять, а за это время инфляция может нанести ощутимый урон по вашим "инвестициям", — предостерегает Веревкин.

Как правило, портфель, состоящий только из низколиквидных бумаг, является неустойчивым, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер". Если же объём средств, вложенных в отдельные акции, является значительным, то продажа такого пакета может привести к заметному снижению котировок и, соответственно, прибыли от сделки, поэтому доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 10-20%, указывает он. Дроздов из "Финама" в свою очередь полагает, что доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 10-15%.

Для бумаг третьего эшелона вполне обыденно, когда происходит падение бумаг на 50-70%, даже если компания не банкротится и не переживает других неприятных событий, отмечает Емельянов из "Фридом Финанс". Соответственно, покупая такие акции, нужно закладывать риск полной потери инвестиции, обращает внимание он.

"Чтобы основная часть портфеля вывела доходность до приемлемого уровня (в рублях среднегодовая доходность рынка акций составляет около 18%), доля малоликвидных бумаг должна не превышать 15% стоимости всех ваших акций. При классическом распределении 40/60 (акции против облигаций), из всех ваших инвестиций вообще оптимально вкладывать в третий эшелон не более 6% портфеля", — заключил эксперт.