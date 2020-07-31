МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 29 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 30 миллионов долларов против оттока в 120 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 30 миллионов долларов против оттока в 120 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 40 миллионов долларов против оттока в 80 миллионов неделей ранее. Это четвертая неделя оттоков подряд.

"В третьем квартале 2020 года инвесторы сохраняют интерес к облигациям в России и EM (развивающихся рынков — ред.), но не к акциям. Однако чистые потоки остаются сравнительно небольшими – EM пока не находятся в центре внимания глобальных инвесторов. В долгосрочном плане нам нравятся акции, однако триггеров пока нет, и мы нейтрально смотрим на рынок ", — говорится в обзоре BCS Global Markets.

"Фонды, ориентированные на Россию, продолжают демонстрировать оттоки четвертую неделю подряд – в этот раз они составили 40 миллионов долларов. Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков — ред.) замедлились всего до 138 миллионов долларов – оттоки из этой самой обширной и значимой (с точки зрения влияния на рынок) категории продолжаются 24 недели, если не считать двух недель в июне, при этом с середины февраля совокупные оттоки составили 36,1 миллиарда долларов", — пишут эксперты.