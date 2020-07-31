МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль в начале дня снижается к доллару и более значительно падает к евро, отыгрывая динамику форекса, где европейская валюта укрепляется уже в район 1,19 доллара — впервые с мая 2018 года.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск повышался на 20 копеек, до 73,37 рубля, курс евро — на 64 копейки, до 87,29 рубля. Евро уже поднимался в пятницу до 87,48 рубля, обновляя максимумы с марта, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром повышается на 0,8%, до 43,58 доллара за баррель по марке Brent.