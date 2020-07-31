МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Акции компании "Яндекс" в августе могут быть включены в состав индекса MSCI Russia, считают эксперты компании BCS Global Markets.

Индексный провайдер MSCI объявит результаты ежеквартального пересмотра для MSCI Russia 12 августа. Все изменения вступят в силу 1 сентября.

"Ожидаем добавления "локалок" "Яндекса" в семейство MSCI. Если бы это случилось сегодня, бумага получила бы значительный вес (pro forma) в размере 7,8% в индексе Russia Standard и 0,25% в MSCI EM, обеспечив приток пассивных фондов на уровне 802 миллионов долларов (при среднедневных оборотах за три месяца объемом 141,9 миллионов долларов) – почти 6 дней торгов в Москве и США вместе взятых", — говорится в обзоре экспертов.

"Также мы ожидаем увеличения числа акций (NoS) "Полиметалла" на 0,33% (1,56 миллиона акций), до 471 791 037 "обычек" – незначительно для бумаги", — добавили они.

Отдельно эксперты отметили, что глобальные депозитарные расписки (GDR) ТМК будут исключены из MSCI Small Cap Russia. Изменения вступят в силу с 4 августа.

"Вес GDR ТМК в MSCI Small Cap Russia на закрытие вчерашнего дня составлял 2,6%. По нашим оценкам, исключение бумаги из индексов повлечет за собой оттоки пассивных фондов в объеме до 2,3 миллиона долларов, что не превышает одного дня торгов и не окажет большого влияния", — полагают они.