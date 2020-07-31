МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют только расписки "Ленты", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.37 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,53% — до 4,81 доллара, "Новатэка" — на 0,99%, до 147,35 доллара, "Лукойла" — на 0,35%, до 69,22 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,67% — до 4,93 доллара, "Газпром нефти" — на 0,69%, до 21,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,07% — до 26,8 доллара, "Северстали" — на 0,61%, до 12,37 доллара, НЛМК — на 0,33%, до 19,8 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,82% — до 1,01 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 11,86 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,6%, до 24,68 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,97% — до 5,22 доллара, "Магнита" — на 0,57%, до 15,04 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 1,56%, до 3 долларов.