МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на золото с поставкой в 2021 году в пятницу торгуются выше исторического максимума в 2000 долларов за унцию, также данный ценовой уровень превышал и фьючерс с поставкой в декабре 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.46 мск цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2021 года росла на 28,9 доллара или 1,4%, до 2034 доллара за унцию, а в декабре 2020 года — на 24,9 доллара или 1,3%, до 1991,7 доллара. При этом ранее в ходе торгов фьючерс с поставкой в декабре текущего года достигал 2005,4 доллара за унцию.

В то же время цена ближайшего — августовского — фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,45%, или на 28,1 доллара — до 1970,15 доллара за тройскую унцию. Максимальное значение в ходе торгов пятницы достигало 1981,1 доллара.

Стоимость золота выросла почти на 20% за первые полгода 2020 года, ралли цен на металл резко ускорилось в последние недели. В понедельник, 27 июля, цена золота обновила установленный в сентябре 2011 года исторический максимум — августовский фьючерс достиг 1911,6 доллара за унцию.