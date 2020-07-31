МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль днем усилил снижение, доллар торгуется уже по 74 рубля – впервые с середины мая.

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.15 мск рос на 86 копеек, до 74,03 рубля, курс евро расчетами "завтра" — на 99 копеек, до 87,64 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в пятницу доллар поднимался до 74,04 рубля – максимума с 14 мая, евро – до 87,67 рубля – максимума с марта.