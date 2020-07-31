МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рост основных европейских фондовых индексов замедлился в пятницу днем после того, как внутренняя статистика указала на начало рецессии в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.52 мск немецкий индекс DAX рос на 0,51%, до 12445,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,29%, до 4863,81 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,04%, до 5991,93 пункта.

В пятницу на европейских рынках отмечается рост в рамках коррекции после падения днем ранее на 2-3,5% на фоне слабой экономической статистики из Германии и США. В лидерах роста находятся компании телекоммуникационного сектора, что связано с хорошими данными финансовой отчетности американских компаний Apple, Amazon и Facebook. Так, ценные бумаги таких европейских поставщиков чипов для Apple как AMS, Dialog Semiconductor и STMicro дорожают на 2,3-3%.

"У Apple и Amazon сенсационные цифры, и данные Facebook и Alphabet также были хорошими. Это придает некоторый позитив рынку", — считает аналитик Spreadex Коннор Кэмпбелл (Connor Campbell), чьи слова приводит агентство Рейтер.

В то же время, как показывают данные рынков, темпы роста европейских фондовых индексов замедлились после статистики Евростата по экономике всей Европы. Так, ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию.