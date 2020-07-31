МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рубль падает днем против доллара и евро и обновляет многомесячные минимумы, несмотря на позитивные внешние сигналы.

Продолжающаяся конвертация дивидендов российских компаний, полученных инвесторами, в валюту является определяющим фактором давления на рубль в последние дни, считают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.50 мск рос на 85 копеек, до 74,02 рубля, курс евро – на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в пятницу доллар и евро обновили максимумы с мая и марта соответственно, поднявшись до 74,10 и 87,78 рубля.

РУБЛЬ ОПЯТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ КОНВЕРТАЦИИ ДИВИДЕНДОВ

Российская валюта в пятницу продолжает ощутимо терять против доллара и евро, обновляя минимумы за несколько месяцев. Повышенное давление на российскую валюту, по всей видимости, по-прежнему вызвано конвертацией рублевых средств в валюту в рамках текущего дивидендного периода, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Причины слабости рубля кроются в конвертации крупных дивидендных выплат, совпавших по времени с окончанием налоговых платежей и периодом значительных распродаж на рынке ОФЗ и российских акций, считает экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Полагаем, что для ряда нерезидентов столь значительное снижение рубля в последние дни могло быть триггером к закрытию позиций, которые открывались по сопоставимым уровням в апреле-мае", — добавил он.

При этом стоимость нефти марки Brent повышается в пятницу днем на 0,5%, до 43,48 доллара за баррель. Западноевропейские биржевые индексы в основном прибавляют – в пределах 0,7%. Американские фондовые фьючерсы растут на 0,3-1%.

Однако рубль остается под влиянием потоков ликвидности на рынке, среди которых с завершением пика налоговых платежей июля преобладает покупка валюты в рамках конвертации дивидендов игроками в преддверии традиционно тревожного августа.

В итоге, доллар и евро днем растут к рублю на 1-1,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,2 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Повышенная волатильность рубля в краткосрочном периоде может сохраниться, учитывая комбинацию дивидендного фактора и неустойчивого внешнего фона, считает Полевой.

"В более долгосрочной перспективе существенных внутренних рисков для рубля пока не видим, поскольку фактор дивидендов очень скоро сойдет на нет, а уже произошедшее ослабление российской валюты позволит естественным образом сдержать восстановление импорта, поддержать экспорт и платежный баланс. Однако основные угрозы сосредоточены вовне: неопределенная ситуация в глобальной экономике, переоцененность фондовых индексов и предстоящие выборы в США", — сказал он.

В начале августа фактор конвертации дивидендов в валюту еще будет оказывать некоторое давление на рубль, но затем постепенно сойдет на нет, что позволит рублю отыграть часть позиций, утраченных за последние недели, считает Кравченко.