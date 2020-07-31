МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу вечером на фоне публикации финансовых отчетов крупнейших IT-компаний США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,24% — до 26278 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,2%, до 10923,75 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,34%, до 3259,88 пункта.

Трейдеры обратили внимание на публикацию отчетов крупнейших американских технологических компаний. Так, Facebook отчиталась о росте чистой прибыли за первое полугодие вдвое — до 10,1 миллиарда долларов. При этом чистая прибыль компании Apple в первые три квартала 2019-2020 финансового года, завершившиеся 27 июня, выросла на 7,6% в годовом выражении и достигла 44,738 миллиарда долларов. Акции обеих компаний дорожают на предварительных торгах более чем на 7%.

В то же время чистая прибыль онлайн-ритейлера Amazon по итогам первого полугодия 2020 года составила 7,778 миллиарда долларов, что на 25% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бумаги Amazon дорожают на предторгах на 6%.

В то же время инвесторы ожидают публикации статистики по США. Позднее в ходе торгов будут обнародованы данные по доходам и расходам потребителей в США в июне. Ожидается, что доходы снизились на 0,5%, а расходы выросли на 5,5%. Кроме того, в ходе торгов будет опубликована окончательная оценка индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Эксперты прогнозируют, что показатель снизился до 73 пунктов с уровня июня в 78,1 пункта, предварительная оценка составляла 73,2 пункта.