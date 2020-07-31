МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций растет в пятницу по основным биржевым индексам на фоне позитивной конъюнктуры внешних рынков.

Рост стоимости нефти и западных биржевых индексов поддерживает курсовую стоимость российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.22 мск повышался на 1%, до 2912 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1239 пунктов.

РОСТ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПАУЗЫ

Российский фондовый рынок после одного дня паузы, прервавшего одиннадцатидневный рост, в пятницу вернулся к повышению по рублевом индексу Мосбиржи.

Конъюнктура мировых рынков в конце недели позитивная. Так, стоимость нефти марки Brent повышается в пятницу днем на 0,6% до 43,50 доллара за баррель. Западноевропейские биржевые индексы в основном прибавляют – в пределах 0,9%. Американские фондовые фьючерсы растут на 0,3-1,1%.

Аппетит к риску поддерживает негативная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что позитивно для сырьевых товаров, в том числе нефти. Индекс доллара колеблется в районе минимума с мая 2018 года.

В лидерах роста цены на российской площадке – опять "защитные" акции золотодобытчиков: "Селигдара" (+4,8%), "Полюса" (+3,1%), Polymetal (+2,1%). Также растут бумаги ТГК-2 (+2%), ОГК-2 (+1,9%). Снижаются акции "Магнита" (-1,3%), ГДР "Ленты" (-2,9%), акции НЛМК (-1,3%), ММК (-1%), ТМК (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основным фактором движения всех рынков сегодня и на следующей неделе станут решения по новому пакету экономической и социальной помощи в США, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". Действие нынешнего заканчивается в июле, и пока американским законодателям не удается прийти к согласию относительно параметров нового пакета, добавил он.

"Вчера индекс Мосбиржи развернулся вверх от обозначенной ранее поддержки 2870 пунктов, а сегодня уже приближался к установленной в четверг пятимесячной вершине 2920 пунктов и пока откатывается от данного технического препятствия. Индекс РТС находится недалеко от установленной вчера нижней границы недельного диапазона 1226–1278. Вероятно, валютный фактор и далее будет играть основную роль в динамике российских фондовых индикаторов, если внешняя ситуация не претерпит значительного изменения", — сказал Бабин.

С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС вступают в август, сохраняя среднесрочную тенденцию к повышению, но не проявляют сильной краткосрочной склонности к росту, что может способствовать некоторой коррекции с достигнутых вершин, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Рублевый индекс Мосбиржи почти достиг одной из целей среднесрочного роста 2960 пунктов, что может провоцировать фиксацию прибыли. Более серьезного снижения в район 2680 пунктов стоит ждать при его закреплении ниже 2830 пунктов. РТС же пока остается ниже сопротивления 1310 пунктов, в связи с чем может быть склонен к движению в район 1170 пунктов. В целом до пробоя важных поддержек (2830 и 1215 пунктов по основным индексам) имеет смысл сохранять "длинные" позиции по рынку", — резюмировала она.