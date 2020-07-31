МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что доллар не будет стоить 100 рублей.

Российская валюта в пятницу продолжает ощутимо дешеветь, обновляя минимумы за несколько месяцев — евро торгуется выше 87,5 рублей, доллар — выше 74 рублей.

"Население в результате проиграет, если начнет покупать на высоком курсе. Потом, когда рубль укрепится, они фактически проиграют на том, что купили валюту. Так и было в апреле, многие начали скупать валюту, считая, что вот все — рубль обрушится, будет 100 рублей за доллар. Ничего этого не произошло и не произойдет", — сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Аксаков отметил, что рубль был "переукреплен", а сейчас он "может быть, как раз пришел к равновесному значению", которое соответствует и цене на нефть на мировых рынках.