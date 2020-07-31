МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки США в пятницу преимущественно снижаются, но индекс NASDAQ показывает рост на фоне сильных финотчетов крупных компаний, в том числе Apple и Facebook, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,59%, до 26157,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,34%, до 10623,8 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — уменьшался на 0,33%, до 3235,8 пункта.

В ночь на пятницу были опубликованы квартальные отчетности крупных телекоммуникационных компаний США. В результате акции Apple, чья выручка и прибыль увеличились в третьем квартале 2019-2020 фингода сильнее ожиданий, дорожают на 5,6%. Финансовые показатели Facebook также оказались лучше прогнозов, выручка от рекламы за квартал выросла на 10%, бумаги компании дорожают на 7,5%. Акции Amazon растут в цене на 4,3%, финотчет показал, что выручка и разводненная прибыль компании на акцию во втором квартале оказались лучше ожиданий.

Бумаги энергетических компаний ExxonMobil и Chevron дешевеют при этом на 0,9% и 4,7% соответственно. Ранее фирмы сообщили о чистом убытке во втором квартале, и их результаты по разводненной прибыли на акцию и выручке оказались хуже ожиданий. При этом дешевеют также акции Alphabet — на 4,4%; хотя ее финпоказатели оказались лучше ожиданий, чистая прибыль и выручка компании во втором квартале сократились.

Рынки также оценивают внутреннюю статистику. Потребительские доходы в США в июне снизились на 1,1% по сравнению с маем, что хуже прогноза снижения в 0,5%. При этом расходы потребителей выросли на 5,6% в месячном выражении, ожидался рост на 5,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в июле опустился до 72,5 пункта с уровня июня в 78,1 пункта, ожидалось снижение до 73 пунктов.

"Есть некий баланс между позитивными и негативными факторами — несколькими довольно сильными технологическими отчетами, которые вышли ночью, и борьбой в конгрессе за попытку получить одобрение пакета поддержки на фоне COVID", — рассказал агентству Рейтер аналитик Fort Pitt Capital Group Дэн Ай (Dan Eye).