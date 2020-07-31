МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Евро стал дешеветь к доллару в пятницу вечером, слабая статистика по Европе сдерживает торги, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару опускался до 1,1825 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1846 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,69 иены со 104,72 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 93,03 пункта.

После выхода рекордно слабых данных по ВВП Германии и США в четверг, ранее в пятницу была опубликована статистика по экономике еврозоны и ЕС. Согласно официальным данным, ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию. Снижение ВВП стран еврозоны в годовом и квартальном выражениях оказалось хуже прогноза.

При этом индекс доллара с начала месяца может показать сильнейшее месячное снижение за десять лет — на 4,5%, в июле 2010 года показатель снизился чуть более чем на 5%.

Рынки продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса и событиями вокруг обсуждений очередного пакета поддержки экономики США. По последним данным Университета имени Джонса Хопкинса, в мире выявлены уже более 17,3 миллиона случаев заражения, свыше 673 тысяч человек скончались.

Республиканцы сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план обсуждается с демократами.