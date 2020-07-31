МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов пятницы вырос на фоне попыток роста рынка нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,0%, до 2911,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1234,44 пункта.

За июль индекс Мосбиржи вырос на 6,1%, что стало максимумом с января 2019 года. РТС прибавил за июль 1,8%. Разница в динамике индексов за указанный период объясняется ростом курса доллара к валюте РФ более чем на 3 рубля.