МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о категоризации инвесторов-физлиц, сохраняющий у неквалифицированных право покупать основные иностранные акции, хотя и с условием — их список будет определять ЦБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Цель нововведений — защитить от излишних рисков россиян, все активнее инвестирующих на биржах из-за падения доходности вкладов. В первом чтении проект закона был принят Госдумой еще в мае 2019 года, однако в процессе длительных дискуссий — второе чтение прошло только 15 июля 2020 года — он был существенно доработан и смягчен. В частности, инициировавший правила ЦБ отказался от идеи запретить покупку иностранных акций обычным россиянам, не сдавшим спецэкзамен.

Закон сохраняет действующий сейчас подход по разделению частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных. Требования для признания гражданина квалифицированным инвестором будут определяться в нормативном акте Банка России. В число квалифицированных инвесторов в силу закона включаются коммерческие организации с годовой выручкой не менее 30 миллиардов рублей и чистыми активами не менее 700 миллионов рублей.

Неквалифицированным инвесторам будут доступны акции иностранных эмитентов при условии, что они входят в расчет хотя бы одного фондового индекса, перечень которых будет определен ЦБ. Они также смогут покупать включенные в котировальные списки бирж ценные бумаги, облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением структурных и субординированных облигаций, государственные ценные бумаги РФ, паи открытых, интервальных и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Чтобы получить право на приобретение более сложных финансовых инструментов неквалифицированному инвестору нужно будет пройти обязательное тестирование. Но, даже не пройдя тест, он сможет их купить, подписав документ о том, что знает о всех рисках, о которых его предупредил брокер или профучастник рынка ценных. Правда в этом случае сумма сделки будет ограничена 100 тысячами рублей. Это сделано для того, чтобы защитить от непродуманных действий неквалифицированного инвестора при работе со сложными финансовыми инструментами, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных норм, который начнут действовать позже. При этом инвесторы, признанные квалифицированными до его вступления в силу, сохранят свой статус.