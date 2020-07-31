МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу уменьшились в пределах 1,5%, при этом по итогам месяца британский и французский индикаторы показали снижение впервые с марта, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,54% — до 5897,76 пункта, французский CAC 40 — на 1,43%, до 4783,69 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 12313,36 пункта.

Негативная статистика, которая вернула опасения за мировую экономику, сдержала торги в регионе. ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию. Падение ВВП стран еврозоны в годовом и квартальном выражениях оказалось хуже прогноза. В четверг стало известного о рекордных падениях экономики США и Германии за второй квартал.

При этом по итогам июля FTSE 100 и CAC 40 показали снижение на 3-4%, это первое снижение с марта, когда показатели упали на 14-17%. Немецкий DAX в июле при этом незначительно вырос, а в марте упал на 16,4%.

"Выход из карантина вкупе со значительным стимулированием привели к сильному восстановлению активности во втором квартале, что поддержало ралли фондовых рынков, но восстановление, похоже, начинает выравниваться. В целом нестабильность на рынках может продолжиться из-за повышенной неопределенности… и низкой летней ликвидности", — приводит агентство Рейтер мнение фондовых стратегов Barclays.