МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в пятницу по рублевому индексу Мосбиржи на фоне ослабления рубля и почти не изменился по долларовому РТС.

Неуверенная динамика стоимости нефти и западных биржевых индексов во второй половине дня не дала в итоге четких сигналов курсовой стоимости российских акций.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 1,0%, до 2911,57 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1234,44 пункта. Вечером доллар прибавлял 1,2 рубля до 74,37 рубля.

За июль индекс Мосбиржи вырос на 6,1%, что стало максимумом с января 2019 года. РТС прибавил за июль 1,8%. Разница в динамике индексов за указанный период объясняется ростом курса доллара к валюте РФ более чем на 3 рубля.

РОСТ ПОСЛЕ КОРОТКОЙ ПАУЗЫ

Российский фондовый рынок после одного дня паузы, прервавшего одиннадцатидневный рост, в пятницу вернулся к повышению по рублевом индексу Мосбиржи.

В начале дня этому помогала конъюнктура мировых рынков. Ослабление рубля против доллара также поддерживало рублевые цены российских акций.

Однако к вечеру стоимость нефти марки Brent перешла в "боковик" и снижалась на 0,6% до 43,0 доллара за баррель. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу упали на 0,5-1,5%. Американские фондовые индексы преимущественно снижаются – в пределах 0,8%.

Рынки оценивают американскую макроэкономическую статистику. Потребительские доходы в США в июне снизились на 1,1% по сравнению с маем, что хуже прогноза снижения в 0,5%. При этом расходы потребителей выросли на 5,6% в месячном выражении, ожидался рост на 5,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) в июле опустился до 72,5 пункта с уровня июня в 78,1 пункта, хотя ожидалось снижение только до 73 пунктов.

В лидерах роста цены на российской площадке опять оказались "защитные" акции золотодобытчиков: "Селигдара" (+4,6%), "Полюса" (+4,4%), Polymetal (+2,8%). Также выросли бумаги QIWI (+3,6%), ОГК-2 (+3,5%), АФК "Система" (+3%). Снизились акции "Магнита" (-2,5%), ГДР "Ленты" (-4,2%), акции "Татнефти" (-1,4%), "Лукойла" (-0,6%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу немного выросли, но рублевый индикатор остался ниже достигнутого накануне многомесячного пика 2919 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Индекс, тем не менее, завершает неделю выше 2900 пунктов, что указывает на некоторую нерешительность игроков. Долларовый РТС при этом остается зажат между 1200-1280 пунктами. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2860-2940 пунктов", — оценила она.

Оснований для быстрого роста рынка акций РФ нет, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Превышение индексом РТС уровня 1250 пунктов мы закладываем на следующую неделю. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие торговые сессии: боковой тренд не ниже 1200 пунктов, но и не выше 1290. Индекс Мосбиржи держится выше отметки 2900 пунктов на волне затянувшегося ослабления рубля. На следующей неделе мы закладываем дальнейший рост индекса. Ближайшая крупная цель – 3000 пунктов, ее рынок может достичь в течение двух-трех удачных сессий, то есть уже к середине следующей недели", — оценил он.