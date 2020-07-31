Курс рубля на завершающейся рабочей неделе ощутимо упал к евро и в меньшей степени — к доллару на фоне прорыва европейской валюты против американской в район 1,19 — впервые с мая 2018 года. При этом евро обновил максимумы с марта, поднявшись почти до 88 рублей, доллар – c начала мая – до 74,5 рубля.

Фактором курсовой динамики были колебания аппетита к риску на глобальных рынках на фоне обсуждения мер поддержки финансовых регуляторов экономике. При этом нефтяные котировки держались около 44 долларов за баррель. Однако главными для рубля стали масштабные потоки на покупку валюты от инвесторов, получивших дивиденды от крупных российских компаний, они и оказали наибольшее давление на рубль.

Возможно, также сказались непонятные события вокруг задержания в Белоруссии 33 граждан России. Перед президентскими выборами в соседней стране такие события могут представлять геополитические риски, в том числе и для рубля, полагают эксперты.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 2,6 рубля до уровня 74,3 рубля, евро — на 4 рубля до 87,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 3,2 тысячи против 3,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОКАТИЛСЯ ВНИЗ

Рубль начал торговую неделю ослаблением против основных резервных валют, при этом против евро оно проходило более интенсивно. Европейская валюта получал поддержку на фоне быстрого распространения коронавируса в США и масштабных мер по смягчению монетарной политики ФРС в связи с этим.

В то же время, общий внешний фон оставался негативным на фоне роста напряженности в отношениях между США и КНР. Не помогали спросу на риск и коронавирусные новости. Так, британское правительство исключило Испанию, в которой в последнее время заметно ухудшилась ситуация с коронавирусом, из списка стран, по прибытии из которых не нужно проходить 14-дневный карантин.

Это компенсировало приходящийся на начало недели пик налоговых выплат в России с его традиционным ростом спроса на рублевую ликвидность.

Прохождение пика налоговых платежей июля и активизация конвертации полученных инвесторами дивидендов в валюту стали внутренним негативным фоном и очередным мощным вызовом для российской валюты.

В середине недели рубль сделал паузу в падении. Участники рынка в ожидании решения и комментариев ФРС США по монетарной политике решили понизить активность игры. Реакция рубля на само решение регулятора краткосрочно оказалось волатильным, но в итоге курс мало изменился, поскольку сохранение базовой учетной ставки и объема выкупа активов прежними совпали с ожиданиями аналитиков.

Во второй половине недели ослабление рубля активизировалось. Определенным поводом для «своей игры» у рублевых «медведей» стали данные об обвале ВВП США во втором квартале.

Согласно первой оценке, показатель рухнул на рекордные 32,9% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения показателя на 34,1%. Падение ВВП страны во втором квартале стало рекордным за историю наблюдения минторга с 1947 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в первом квартале 1958 года, тогда показатель снизился на 10%. Впрочем, эксперты объясняют, что такой провал является результатом особенности макроэкономических расчетов. На самом деле (при пересчете по стандартам других развитых стран) падение ВВП США соответствует примерно 11,7%, что сопоставимо с аналогичными показателями европейских экономик.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило под знаком продолжившегося обвального падения курса рубля к доллару и евро. Потоки заявок на покупку валюты пока не иссякают – только «Газпром» уплачивает дивидендов почти на 361 миллиард рублей (около 5 миллиардов долларов).

Кроме того, на фоне сокращения поступлений валюты от экспорта нефти чувствительными становятся платежи по обслуживанию внешнего долга нефинансовыми компаниями РФ. В третьем квартале они могут составить 9,2 миллиарда долларов, в четвертом — 19,7 миллиарда (исключая внутригрупповые платежи).

Впрочем, стремительный рост основных резервных валют к рублю должен вскоре взять передышку. Текущие курсовые уровни при отсутствии реализации геополитических рисков могут стать привлекательными для фиксации прибыли от роста доллара и евро. Это даст рублю шанс остаться в коридоре 70-75 рублей – пока в его верхней части.