МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Американский IT-гигант Microsoft ведет переговоры с китайской ByteDance о приобретении американской компанией сервиса TikTok, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

"Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok", — говорится в сообщении. Газета также уточняет, что на данный момент нет информации о том, на какой стадии находятся переговоры. Сумма сделки также неизвестна.

Госсекретарь США Майк Помпео не исключал, что TikTok может быть запрещен в США вместе с другими китайскими социальными сетями на том основании, что они могут передавать информацию частного характера китайским властям. TikTok заявляет, что никогда не передавал информацию властям КНР и не намерен этого делать.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают разные меры против приложения TikTok, включая запрет.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.