МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе снижения фондовых индексов РФ и коррекционного укрепления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС снизятся на 2,9% и на 1,8%, до 2827 и 1212 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent снизится на 1 доллар, до 42,1 доллара за баррель, курс евро на форексе поднимется на 1 цент, до 1,19 доллара, стоимость золота подрастет в пределах 100 долларов — до рекордных 2025 долларов за тройскую унцию, в РФ будет зафиксирована дефляция в 0,1% в месяц, прогнозируют эксперты.

Курс доллара упадет на 50 копеек, до 73,6 рубля, евро останется немного выше 87 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Давление на рисковые активы, включая нефть и активы развивающихся рынков, в предстоящий месяц может периодически усиливаться, считает Александр Бахтин из "БКС Премьер". "Основными негативными факторами останутся активный рост заболеваемости коронавирусом в мире, а также напряженность в геополитическом поле, в особенности по линии США-Китай", — добавил он.

Тем временем, у конгресса США остается всего неделя на то, чтобы перед летними каникулами вернуть дополнительные выплаты безработным, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион". "Дискуссия предстоит сложная: падение потребительского оптимизма в случае существенного снижения выплат грозит серьезным обвалом на рынках. Позднее в августе состоится экономический симпозиум в Джексон Хоуле, где от ФРС будут ждать подробностей относительно изменения подходов и выбора инструментов монетарной политики", — добавил он.

Слабость мировой экономики дополняется новыми внешнеполитическими конфликтами, угрожающими восстановлению, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Поток оперативной макростатистики фактически указывает, что V-образное восстановление наименее вероятно, любые признаки U-образного или тем более W-образного восстановления станут мощным поводом для снижения цен рисковых активов. говорит он.

В августе рынки могут оказаться под давлением продаж на фоне снижения спроса на рисковые активы, также считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Инвесторы заложили в котировки широкого спектра активов позитивный сценарий относительно восстановления мировой экономики и переходят в режим ожиданий подтверждения со стороны статистики того, что ситуация начинает улучшаться", — добавил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи в ходе августа может отступить в район 2750-2800 пунктов, оценивает Зварич из Промсвязьбанка.

Базовый прогноз: коррекция в диапазон 2650-2800 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ СКОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ВВЕРХ

В начале месяца у доллара не хватит сил для закрепления над уровнем 75 рублей, считает Зварич из Промсвязьбанка.

Первая половина августа может быть позитивной для рубля, учитывая сильное ослабление последних дней, рассуждает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". Фактор конвертации дивидендов перестанет оказывать выраженное негативное влияние, что позволит курсу консолидироваться вблизи 73,5 рубля за доллар, оценил он.

"Источником позитива для рисковых активов может стать согласование и запуск новой программы экономической поддержки в США в августе", — добавил Кадулин.

Курс рубля может в середине месяца потерять 1-2 рубля, но к концу августа доллар выйдет на уровни 72-73 рубля, оценил Андрей Манько из РИА Рейтинга.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На российском рынке будут пользоваться спросом акции с высоким дивидендным потенциалом на фоне снижения доходностей банковских депозитов, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". Значительное присутствие таких бумаг отмечается в секторе электроэнергетики и телекоммуникаций, добавил он.

Вероятный выход судов "Академик Черский" и "Фортуна" на прокладку оставшейся морской части "Северного потока – 2" может улучшить отношение инвесторов к акциям "Газпрома", хотя и не снимает риска наложения санкций на участников проекта со стороны США, отметил Вайсберг из "Региона".

Несколько лучше рынка будет банковский сектор, а также акции розничных сетей, хуже рынка будут акции "Аэрофлота" и металлургов, считает Манько из РИА Рейтинга.

В текущей ситуации привлекательнее выглядят акции нециклических секторов экономики, таких как ритейл или телекомы, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Поскольку цикл решений ведущих центробанков по ставкам только что закончился, на первый план в ближайшие недели выйдут новости об обсуждении мер поддержки экономики в законодательных органах пострадавших стран", — добавил он.

Аутсайдерами могут стать бумаги сырьевых компаний, а лучше рынка будут торговаться телекомы (на ожиданиях повышения тарифов), банки и ритейлеры, оценил Ващенко из компании "Фридом Финанс".