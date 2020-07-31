ВАШИНГТОН, 31 июл /ПРАЙМ/. Акции Apple выросли почти на 10,5%, капитализация выросла до 1,84 триллиона долларов.

Акции подскочили на 10,47% до 425,04 доллара за акцию.

Apple вернула себе первое место по рыночной капитализации в мире, обойдя нефтяного гиганта Saudi Aramco.

В ночь на пятницу Apple вместе с рядом других технологических компаний отчиталась о своих финансовых результатах за квартал. По итогам третьего квартала 2019-2020 финансового года, чистая прибыль поднялась на 12% — до 11,253 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,18 доллара годом ранее, прогноз составлял 2,04 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 11% — до 59,685 миллиарда долларов при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.