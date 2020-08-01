МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях, следует из материалов банка на сайте.

Так, по базовой линейке снижение максимальной ставки составило от 0,1 до 0,2 процентного пункта. При этом ставка по накопительному счету осталась неизменной.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ вновь обновила минимум и составила 4,55%.

Банк России 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.