МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Посещаемость отделений российских банков в начале пандемии коронавируса значительно снизилась, однако со смягчением ограничений стала восстанавливаться. Как показал опрос РИА Новости, большинство крупнейших банков не планирует сокращать свою филиальную сеть, поскольку некоторые услуги клиенты до сих пор предпочитают получать в офисе.

Клиентопоток в офисах Сбербанка постепенно восстанавливается: в мае снижение по сравнению с мартом составило 30%, в июне — 13,7%, в июле, по прогнозу, составит 11%, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка. Пандемия ничего не изменила в части наиболее востребованных в отделениях услуг. Это по-прежнему платежи, снятие наличных, операции по картам и вкладам.

"Еще в прошлом году Сбербанк утвердил новую стратегию развития сети отделений. Мы не просто сохраняем наши отделения, а наполняем их новым содержанием. Поэтому в 2020 году, как и в прошедшем 2019 Сбербанк не планирует сокращать филиальную сеть", — сказали в кредитной организации.

Поведение клиентов ВТБ после снятия ограничений тоже не поменялось: как и прежде наиболее востребованными услугами являются оформление кредитов, операции по сберегательным продуктам и обслуживание в рамках кредитных каникул. Клиентопоток и нагрузка в офисах в июне полностью восстановились.

"За этот год мы намерены открыть более 50 новых офисов. Изменения по числу отделений в течение года происходят в рамках реализации стратегии развития сети, которая предусматривает оптимизацию и объединение малоэффективных и дублирующих точек продаж, что позволит в целом повышать эффективность работы офисов. В настоящее время пересматривать планы развития сети не планируем, так как видим востребованность банковских услуг клиентами после снятия ограничений", — отметили в кредитной организации.

КЛИЕНТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Даже в разгар коронавирусных ограничений посещаемость офисов упала значительно меньше, чем ожидали в Райффайзенбанке – в апреле трафик сохранялся на уровне 50% от докарантинного, значимой разницы между Москвой и регионами при этом не было. В июне в банке увидели еще более значительное восстановление трафика.

"На данный момент мы видим активное восстановление во всех городах, но все еще не вернулись к уровню марта. Полностью восстановление спроса мы сможем оценить только в сентябре, пока что многие клиенты в крупных городах находятся в режиме удаленной работы, часть из них – за городом. Наша сеть отделений остается прежней при росте числа активных клиентов, в том числе за счет городов, где мы работаем в полностью "цифровом" формате", — сказала руководитель управления каналов продаж Райффайзенбанка Мария Магдеева.

Клиентский поток в отделениях Московского кредитного банка восстанавливается уверенными темпами — прирост в 30-50% по сравнению с предыдущими месяцами.

"Несмотря на активное развитие дистанционных каналов, наличие физических отделений по-прежнему важно для многих клиентов. МКБ придерживается стратегии сбалансированного роста. Открытие новых точек в Москве и Московской области, где расположена основная часть сети, или новых городах всегда было точечным. Политика управления сетью включает в себя как открытие новых офисов, так и закрытие отделений с низким клиентским потоком или дублирующих офисов", — прокомментировал первый заместитель председателя правления Михаил Полунин.

Клиентский поток в отделениях Росбанка с июня также практически полностью восстановился, рассказал директор департамента развития и эффективности розничной сети банка Владимир Коробов.

"Ситуация с пандемией не повлияла на нашу стратегию трансформации сети отделений. Мы продолжаем точечную оптимизацию отделений с учётом роста уровня цифровизации, в основном, за счет закрытия малоэффективных офисов. При этом мы сохраняем инвестиции в реновации действующих офисов, перевод отделений в новые форматы, а также открытие новых отделений в перспективных локациях и регионах с высоким потенциалом", — говорит Коробов.

В банке "Дом.РФ" с мая отмечают восстановление клиентопотока, тогда клиентский трафик стал приближаться к показателям докарантинного периода. По итогам июня количество обращений в отделения банка выросло на 15%, а в июле – на 23%.

"Сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса дала понимание, что можно без потери эффективности работать в дистанционном режиме, мы оперативно внедрили цифровые технологии и сервисы, за кратчайшие сроки запустили ряд востребованных дистанционных услуг и продуктов для клиентов. Вместе с тем, сокращения количества наших отделений не планируем", — обещает заместитель председателя правления банка Данила Литвинов.

В московских офисах "Почта банка" в июле количество клиентов, посещающих отделения, уже превысило 70% от аналогичного показателя марта и продолжает расти. В регионах восстановление посещаемости началось раньше, чем в Москве — в основном после майских праздников, быстрее всего отреагировали Урал и Сибирь, рассказал первый заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

На фоне смягчения ограничений вернулись клиенты и в отделения "Открытия". Банк пока не планирует менять численность офисов в сети, в то же время следит за динамикой клиентопотока и эффективностью работы офисов. Пандемия не повлияла на количество офисов "Уралсиба", на протяжении последних лет эта цифра находится примерно на одном и том же уровне. На данный момент планов по сокращению числа офисов у банка нет. В июне клиентский поток в отделениях банка составил 85-95% по сравнению с периодом до пандемии.

Восстановление клиентопотока в банке "Возрождение" произошло в середине июня. В конце июня наблюдалась повышенная нагрузка на офисы Банка, на 15-20% превышающая показатели до ввода ограничительных мер.

В полном объеме клиентопоток в банке "Зенит" еще не восстановился. Как пояснил заместитель председателя правления Дмитрий Юрин, это связано не столько с эпидемиологической обстановкой, а с отпусками клиентов. "Банк не планирует оптимизировать сеть продаж в связи с развитием ДБО, потому что клиентам важно физическое присутствие в офисах. Но при этом мы постоянно анализируем эффективность нашей сети, переформатируем наши офисы и делаем их удобнее для наших клиентов", — вместе с тем отметил он.

Клиентопоток в отделениях банка "Русский Стандарт" постепенно восстанавливается и возвращается к уровню, который был до объявления пандемии. Однако здесь стоит учитывать тот факт, что летом, в разгар поры отпусков, клиентов традиционно меньше, чем в остальные сезоны года, подчеркнули в кредитной организации.

Несмотря на развитие удаленных сервисов, по-прежнему остается ряд услуг, за которыми клиенты традиционно предпочитают обращаться в отделения. Около 80% операций по открытию счета или депозита, обмена валюты осуществляются именно в отделениях банка, поскольку большинство клиентов в таких случаях предпочитает личное присутствие в банке.

СОКРАЩЕНИЕ ОФИСОВ

Некоторые из опрошенных банков рассказали об оптимизации филиальной сети во время коронавирусной пандемии. Так, во время введенных карантинных мер было закрыто около 35% офисов Совкомбанка.

"Банк на постоянной основе проводит аудит эффективности отделений, наш формат мини-офисов позволяет быстро закрывать неэффективные точки и сразу открывать новые. Во время введенных карантинных мер было закрыто около 35% офисов Совкомбанка. Для оптимизации сети банк продолжит учитывать экономическую ситуацию и показатели эффективности офисов", — сказали в пресс-службе.

После снятия ограничительных мер клиентский поток в отделениях Промсвязьбанка восстановился в среднем на 95% по сравнению с уровнем марта. Отделения необходимы банку для повышения доступности финансовых услуг в отдаленных регионах, а также в военных частях, пояснил директор департамента розничных и ипотечных продаж Артем Окороков. Для военнослужащих и предприятий ОПК банк продолжает открывать офисы. Если отделения перестают быть рентабельными, то они закрываются.

"Всего до конца года будет оптимизировано до 7% сети банка. В основном, это дублирующие офисы, появившиеся после присоединения Связь-банка и расположенные недалеко от других отделений", — сказал Окороков.