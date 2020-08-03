МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Курс доллара колеблется в понедельник утром на фоне сохранения неопределенности вокруг перспектив развития американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.21 мск курс евро к доллару опускался до 1,1759 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1774 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,92 иены со 105,88 иены на прошлом закрытии. Минутами ранее показатель опускался. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 93,52 пункта.

Инвесторы оценивают состояние и перспективы развития американской экономики на фоне распространения коронавируса. За минувшие сутки в США выявлено 58 тысяч новых случаев заражения. Дополнительные риски для развития экономики также создает то, что на прошлой неделе демократы отклонили все предложения Белого дома по поддержке экономики США на фоне коронавируса.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что ВВП США упал во втором квартале на рекордные 32,9% в годовом выражении. В ходе этой недели будет опубликован еще ряд статистик, среди которых и данные по безработице в стране.

"Люди больше всего ждут хороших новостей о борьбе с вирусом… Ставка на валюту — это, в основном ставка на относительный контроль над вирусом, не отражающий фундаментальную силу экономики", — считает исполнительный директор Eurizon SLJ Capital Ltd. Стивен Джен (Stephen Jen), чье мнение приводит агентство Блумберг.