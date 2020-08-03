МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди слабо растет в понедельник на статистике из КНР, которая является крупнейшим в мире потребителем промышленного металла, при этом рост сдерживают опасения вокруг коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.20 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,07% — до 2,873 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,27% — до 6413 долларов, алюминия — на 0,238%, до 1713,5 доллара, цинка — на 1,4%, до 2318,5 доллара за тонну.

Инвесторы в понедельник отыгрывают статистику из Китая. Так, по данным делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе промпроизводства страны в июле вырос до 52,8 пункта с 51,2 пункта месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста показателя всего до 51,3 пункта.

В то же время рост стоимости промышленного металла продолжает ограничивать распространение коронавируса, который оказывает давление на всю мировую экономику. Так, по данным университета Джонса Хопкинса на понедельник, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 18 миллионов. Скончались, по информации университета, 687 930 человек с COVID-19.