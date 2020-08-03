Рубль перешел к росту против доллара, пытаясь корректироваться вверх в начале недели
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рубль пытается корректироваться вверх в начале недели и перешел к росту против доллара, хотя с утра рос только к евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижался на 18 копеек, до 74,24 рубля, курс евро — на 34 копеек, до 87,26 рубля. На прошлой неделе рубль упал к доллару на 3,6% и на 4,6% к евро.
Стоимость нефти утром снижается на 0,7%, до 43,23 доллара за баррель по марке Brent.
https://1prime.ru/Financial_market/20200803/831861120.html