МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ повышается в начале дня по основным биржевым индексам на противоречивом внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.14 мск повышался на 0,2%, до уровня 2917 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,3% — до 1238 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,7%, до 43,23 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли на 0,4-1,5%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пределах 0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики, при этом шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 1,4%, японский Nikkei 225 — 2,2%.