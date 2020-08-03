МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), дешевеют только расписки "Ленты" и "Новатэка", свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.21 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,32% — до 4,75 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,1%, до 146,45 доллара, "Лукойла" — поднималась на 0,16%, до 68,21 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,51% — до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 1,17%, до 21,6 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,69% — до 26,45 доллара, "Северстали" — на 0,16%, до 12,23 доллара, НЛМК — на 0,2%, до 19,58 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,31% — до 1 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 12,02 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,99%, до 25,4 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 2,49% — до 5,35 доллара, "Магнита" — на 0,64%, до 14,93 доллара. Расписки "Ленты" дешевели на 1,39%, до 2,83 долларов.