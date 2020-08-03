МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы, растут в понедельник на фоне публикации сильной статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.15 мск немецкий индекс DAX рос на 1,33%, до 12477,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,48%, до 4805,52 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,1%, до 5903,6 пункта.

Поддержку индексам оказала статистика по индексу деловой активности (PMI) в области промышленного производства, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Так, показатель 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,8 пункта. Эксперты ждали роста показателя до 51,1 пункта. Кроме того, по окончательной оценке, PMI промышленности Германии в июле вырос до 51 пункта при прогнозе в 50 пунктов, Франции — до 52,4 пункта, что также оказалось лучше прогноза. Аналитики ожидали роста показателя только до 52 пунктов.

Трейдеры также обратили внимание на публикацию корпоративных отчетностей ряда компаний. Так, прибыль британско-гонконгской банковской группы HSBC Holdings в первом полугодии 2020 года упала более чем в 4 раза, до 1,98 миллиарда долларов, а по итогам второго квартала этот показатель упал более чем в 22 раза, до 192 миллионов долларов. Акции группы дешевеют на 3,7%.

Французская банковская группа Societe Generale получила в первом полугодии 2020 года чистый убыток в 1,59 миллиарда евро против прибыли годом ранее. По итогам второго квартала чистый убыток группы составил 1,3 миллиарда евро против прибыли во втором квартале 2019 года. Бумаги Societe Generale дешевеют на 2,1%.

В то же время акции немецкой Siemens Healthineers дешевеют на 4,7% после сообщения компании о приобретении американской Varian Medical Systems за 16,4 миллиарда долларов.